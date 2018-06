Lezers de Stentor: niet bouwen in beschermd stadsgezicht Elburg

Op de poll op de site van de Stentor reageerden tot maandagochtend 418 lezers. Van hen beantwoordde 65 procent de vraag of er gebouwd zou mogen worden in het beschermd stadsgezicht van Elburg-Vesting met 'Nee, absoluut niet'. Daarentegen vindt 32 procent het 'prima'. Twee procent gaf aan geen mening te hebben, maar vulde wel de poll in.

Aanleiding voor de vraag is het recente politieke debat over de mogelijke bouw van een supermarkt op Het Schootsveld. Dat gebied, waar nu een parkeerplaats is, valt in het van rijkswege beschermd stadsgezicht van de monumentale vesting van Elburg. De term 'schootsveld' wordt gebruikt om een gebied aan te duiden dat door de artillerie van een fort of vestingwerk werd bestreken. Omdat goed zicht van belang was, stonden er geen bomen of bouwwerken.

Gesteggel

Na jarenlang gesteggel kon begin dit jaar de Detailhandelsstructuurvisie door alle betrokken partijen - onder meer de lokale ondernemers en de gemeente - ondertekend worden. Onderdeel daarvan was de voorkeur om een 'zevende supermarkt' te vestigen op een deel van parkeerplaats Het Schootsveld. De gemeenteraad stemde vorige week echter in ruime meerderheid tegen dat voornemen.

Op Facebook zijn de lezers die reageren unaniem tegen het bebouwen van Het Schootsveld. ,,Kijk wat er in Harderwijk gebeurd is. En nu dat ge-emmer over ‘n Hanzestad zijn terwijl bijna al het oude is verdwenen. Elburg .....blijf zoals je bent!", reageert Lia Foppen. Dick de Man vindt: ,,Niet bouwen natuurlijk. Een cultuurhistorische plek kan je maar 1 keer vernielen met nieuwbouw."

Boulevard