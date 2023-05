Licht aan het einde van de tunnel voor noodlijdende muziekvereniging Juliana in Doornspijk?

Derde hal vol Bijbelse zandverha­len in Elburg, maar wat is er straks te zien?

Zandverhalen in Elburg breidt de expositie uit. Wanneer alles volgens plan verloopt, kunnen bezoekers in het najaar in een derde hal terecht. In de voormalige blikkenfabriek bij de Havenkade zijn Bijbelverhalen verbeeldt door zandsculpturen te zien.