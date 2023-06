Lichte bewolking in Elburg vanmiddag en vanavond

Oldebroek wil portemon­nee trekken voor ‘noodzake­lij­ke’ camera’s op omstreden plein in Wezep

De gemeente Oldebroek wil structureel cameratoezicht op en rond het Meidoornplein in Wezep. Dat moet helpen om vernielingen, intimiderend gedrag en geluidsoverlast in het winkelcentrum tegen te gaan. De gemeente is ook op zoek naar een nieuwe boa.