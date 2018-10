Lichtjeswandeling in 't Harde

In navolging van andere plaatsen heeft ook 't Harde het initiatief genomen tot een lichtjeswandeling. De wandeling is bestemd voor iedereen die kampt met het gemis van een geliefd persoon en wordt gehouden op 21 november.

Herinneringen in het licht. Dat is de naam van de bijzondere herdenkingsbijeenkomst op woensdagavond 21 november. Plaats van handeling is de begraafplaats aan de Bovenweg tussen ’t Harde en Doornspijk.

De organisatoren hebben voor de wandeling in ’t Harde een kleinschalige, stille en sobere invulling in gedachten. 'Op een manier die past bij het verdriet en de herinneringen die er zijn, met respect voor de overledenen en voor de locatie waar we zijn'.

Rust

Nella Kamstra-Van Dronkelaar meldt in een persbericht dat de deelnemers aan de wandeling een in alle rust een verlichte route afleggen over de paden van de begraafplaats. Onderweg wordt aantal momenten ingelast zodat deelnemers kunnen meedoen aan een kleinschalige activiteit, naar een kunstwerk kunnen kijken of gewoon stil kunnen zijn. Er is dan ruimte voor iedereen om zijn eigen gevoel te volgen. Het moet een avond worden met 'ruimte voor verdriet en misschien ook wel voor een glimlach'.