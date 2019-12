Man (39) aangehouden voor leeggooien verfblikken in gemeentehuis Elburg

VIDEO Overlast­gan­zen Elburg gevangen en afgevoerd naar ‘paradijs’ in Drenthe

9 december Het merendeel van de ganzen die in Elburg voor steeds meer overlast zorgden, is gevangen en afgevoerd. Ze krijgen een nieuw onderkomen in Akka’s Ganzenparadijs in het Drentse Dalen. Tien ganzen mogen in Elburg blijven, maar ze mogen zich niet (te snel) vermenigvuldigen.