Man (42) die werd opgepakt in Elburg na ‘verduisteren miljoenen’ is weer vrij

Bedreigin­gen laatste zetje voor grensover­schrij­den­de dirigent Leusink uit Elburg: ‘We komen je opzoeken’

Dirigent Pieter Jan Leusink uit Elburg maakte vandaag bekend per direct te stoppen als dirigent bij The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands. Dit deed hij vanwege bedreigingen nadat hij vorige week donderdag schuldig werd bevonden aan seksuele intimidatie van twee vrouwen uit het koor. ,,Als ik aanblijf, gaat alles kapot.”

7 juni