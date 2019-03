Marga Schoots uit 't Harde in sleutelpositie bij Gelderse VVD

Krijgt ze een plekje in de Provinciale Staten van Gelderland voor de VVD? Of valt ze er toch net buiten? Dat is de grote vraag voor Marga Schoots uit ’t Harde.

Donderdagmorgen laat ze vlak voor het fractie-overleg weten ‘in een sleutelpositie te zitten’. Haar partij had negen zetels, maar heeft er één verloren na de verkiezingen. En dat terwijl Schoots op nummer negen op de lijst stond. ,,Ik schuif in ieder geval al wel vast aan bij de fractie”, zegt de huidige fractievoorzitter van de VVD in Elburg.

Er zijn verschillende mogelijkheden waardoor Schoots nog kan doorschuiven naar een zetel. Bijvoorbeeld via de restzetel of de voorkeurstemmen, maar dat lijkt allebei niet waarschijnlijk. ,,De kans is wel groot dat we als grootste partij een Gedeputeerde gaan afvaardigen. Met Jan Markink hebben we daar een goede, ervaren persoon voor. Als dat gebeurt schuift de lijst op, ben ik nummer acht en word ik Statenlid”, zegt ze met een lach. ,,Ik ben er eigenlijk zo ingerold, ik ben al blij met elke ervaring die ik hier opdoe.”

Merkwaardig

Schoots reageert ook nog even op de uitslag in Gelderland, waar Forum voor Democratie uit het niets de tweede partij is geworden. ,,Terwijl ze eigenlijk helemaal geen verkiezingsprogramma hebben hier. Het is hoogst merkwaardig en het wordt een flinke politie uitdaging.”