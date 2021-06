Maria uit Elburg gaat in hoger beroep om achter identiteit donorvader te komen

De donor, die bij de donatie had aangegeven bekend te willen zijn, wijzigde zijn status tussen 2004 en 2007 met terugwerkende kracht in anoniem. Mark de Hek, advocaat van Maria en haar moeder, geeft aan dat de beide vrouwen al sinds het begin van de rechtszaken tegen het ziekenhuis strijdbaar zijn geweest. De Hek: ,,We zagen na de uitspraak van de rechtbank al een mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. We hebben de uitspraak eerst laten bezinken en onderzoek gedaan, maar we leggen ons er niet bij neer.”