Mark en Mariska maken van puist weer een parel in Vesting van Elburg

videoHet onkruid stond twee meter hoog in de tuin, in de stal lag 10.000 kilo stro en de woning stond tot de nok toe vol met spullen. Mark en Mariska Bosma kochten een monumentale boerderij in de Vesting van Elburg en willen het pand in een paar jaar opknappen.

Het onkruid stond twee meter hoog in de tuin, in de stal lag 10.000 kilo stro en de woning stond tot de nok toe vol met spullen. Mark en Mariska Bosma wisten heel goed waaraan ze begonnen toen ze begin dit jaar de monumentale stadsboerderij in de Vesting van Elburg kochten. Het pand uit de zeventiende eeuw stond al vijftien jaar leeg. Ze trekken er een paar jaar voor uit om het op te knappen en wonen al die tijd - met hun drie dochters - in de stal.

Opruimen

De eerste maanden hebben de nieuwe bewoners van de stadsboerderij vooral gebruikt om op te ruimen. Ze vonden eeuwenoude Statenbijbels, imposante kasten, tientallen stoelen en ook een heleboel dingen waarvan ze geen idee hebben wat het eigenlijk is. En achter de behangetjes kwam ook van alles tevoorschijn: prachtige deuren, bedsteden en nog meer behang. De mooiste dingen bewaren ze, maar veel is ook al weg. Zoals de 10.000 kilo stro die in de oude stal lag: daar konden ze zowaar boeren uit de omgeving blij mee maken.

Mark (32) en Mariska (29) deden in 2015 al een bod, toen de boerderij voor het eerst te koop werd gezet. Maar onderhandelen met de familie Van Driesten was niet eenvoudig. Het eerste bod werd afgewezen, op het tweede bod kwam niet eens meer een reactie. En toen verdween de boerderij weer van Funda, en dus van de markt. Mark en Mariska gingen met hun drie dochters op zoek naar iets anders en zetten intussen hun nieuwbouwwoning in de verkoop. ,,Maar die was ineens binnen drie weken verkocht en toen moesten we wat'', vertelt Mariska.

Oude kleren

Mark ging vorig jaar eigenhandig op zoek naar de eigenzinnige en in Elburg beruchte boer Jaap. Hij vond hem in Oosterwolde. ,,Mark z'n opa had hem nog gekend, dat vond-ie volgens mij wel mooi. Opeens zei hij: 'Nou jong, ie mag 't koop'n.' Maar we waren er pas gerust op toen alle handtekeningen waren gezet.'' Op 1 maart jongstleden gebeurde dat. ,,We gingen in onze oude kleren naar de notaris en zijn meteen daarna begonnen om het stro eruit te trekken.''

De een verklaart ze voor gek, de ander prijst hun avontuur juist. Als Mariska rondleidt door het pand, wordt al snel duidelijk in welke staat het verkeert en verkeerde. En hoeveel werk hier nog te verzetten is. In de stadstuin staat een boom met rijpe appelen en de dochters Roos (8), Phileine (7) en Meys (4) hebben er een kippenhok met kuikens van acht weken. ,,Hun knuffelkippen.'' Maar om het hoekje is 'een van de ergste stukjes'. ,,Dit is de keuken. Er was maar één kraan in het huis en die is hier om de hoek. De laatste bewoonster leefde eigenlijk alleen maar op dit stukje.''

Poepdoos

In de achterkamer ontdekten ze bedsteden achter het behang. In de hal zat het trapje naar de opkamer achter wat planken verstopt en op zolder is nog een authentieke poepdoos naast de meidenkamers. ,,Ook hielden ze hier waarschijnlijk duiven'', wijst Mariska naar een hokje met gaas ervoor. De wind heeft in de nok van het huis nog altijd vrij spel.

In de stal achter de woning stonden tot 1991 zo'n veertig koeien - en een varken. Daar hebben ze een verdieping in laten aanbrengen waarop ze nu wonen. ,,We hebben een vergunning om hier zes jaar te wonen.'' Ze lieten zeven dakraampjes plaatsen en wachten nu nog op verwarming. Het dak is zo'n vijftien jaar geleden weliswaar vervangen, nadat het tijdens een storm was ingestort; het is niet geïsoleerd. ,,In mei hadden we nog nachtvorst, lagen we allemaal met een kruikje in bed.''

Rijksmonument

Of de verbouwing na die zes jaar klaar is, weten ze nu nog niet. Een strakke planning hebben ze niet en het is maar de vraag of die er komt. Bij het verbouwen van een Rijksmonument komt een heleboel kijken. ,,Soms vraag ik me wel eens af waar we aan begonnen zijn...''