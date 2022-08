Met het schaamrood op de kaken beseft Elburger politiek dat afscheid van de groenteboer beter had gemoeten

Bestuurder vleesbe­drijf ’t Harde krijgt celstraf voor witwassen van 7,5 ton

De bestuurder van een vleesbedrijf in ’t Harde op wiens bankrekening in korte tijd 7,5 ton verscheen en weer verdween, is maandag tot een celstraf veroordeeld voor witwassen. De rechtbank ziet in hem veel meer dan ‘slechts een katvanger’.

27 juni