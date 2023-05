Met sluiting van deze bekende zaak is ook de laatste Veluwse discotheek verdwenen

Danspu­bliek mag weer los, maar The New Break in 't Harde blijft nog dicht: ‘Moeten het van de nacht hebben’

Ondanks de invoering van het coronabewijs en de verplichte sluiting in de nacht, kijken veel horecazaken én dansliefhebbers reikhalzend uit naar zaterdag. De voetjes mogen immers weer van de vloer. Maar niet in ’t Harde. Discotheek The New Break houdt met het huidige pakket maatregelen de deuren nog dicht.