Metamorfose A. Vogeltuinen doet meer recht aan historie

Kriskras lopen door de A. Vogeltuinen bij 't Harde is er niet meer bij. Het gebied is op de schop gegaan en sluit nu beter aan bij landgoed Zwaluwenburg.

Er wordt deze morgen nog hard gewerkt aan de tuin van A.Vogel bij 't Harde op landgoed Zwaluwenburg. Een bijenkast is geplaatst en nieuwe grasstroken zijn ingezaaid. ,,Het is aanpoten de laatste dagen, maar het gaat lukken", zegt Wilfred Schenk, hoofd van de A.Vogel tuinen. Vanaf dinsdag 1 mei kan iedereen de tuinen weer bezoeken.

De indeling van circa veertien hectare tuinen is voor een groot deel op de schop gegaan. Zo zijn de wandelpaden in overleg met het Geldersch Landschap & Kasteelen verlegd om beter aan te sluiten op het cultuurhistorische plan van landgoed Zwaluwenburg.

Imponeren

Schenk laat het verschil zien. ,,Kijk", zegt hij wijzend naar de oude landkaart. ,,Vroeger hadden we allemaal diagonale paden. Terwijl de paden rondom het landgoed allemaal recht waren. Dat was bewust. De eigenaar kon zeggen dat alles, zover je kon kijken, van hem was. Het was om gasten te imponeren. Toen iemand van het Geldersch Landschap hier te gast was en dat vertelde, vonden we dat we de lijnen in de tuinen ook moesten aanpassen. Makkelijk gezegd, maar het was een hele operatie de afgelopen maanden."

De A.Vogel tuinen volgen nu de traditionele lange lijnen van het landschap. Ook zijn de tuinen meer een geheel geworden. ,,Van de kruidenvelden, pluk- en smultuin tot het blotevoetenpad: alles is op de schop gegaan en vernieuwd. Elke natuurbelevenis vertelt nu zijn eigen verhaal.'' Uitzondering op de regel vormen de voorste kruidentuintjes. Daar lopen de paden nog wel kriskras door elkaar.

Ook nieuw is de insectentuin, met bijenkasten en vlinderstruiken. ,,We willen de mensen bewust maken van al het nuttige werk dat bijen, vlinders, gaasvliegen, lieveheersbeestjes en wormen allemaal doen. Insecten zijn niet alleen belangrijk bij het ecologisch telen, maar voor ons hele ecosysteem. Het gaat niet zo goed met de insectenpopulatie in Nederland. Wij hopen dat we onze bezoekers bewust kunnen maken dat we zuinig moeten zijn op deze kleine helpers. Hoe? Iedere bezoeker krijgt gratis een aantal zakjes zaden cadeau en er zijn kleinere bijenkasten te koop."

Dagbesteding

Er is ook een landgoedwinkel op het terrein, maar deze is van 's Heeren Loo. Er is een dagbesteding voor mensen met een beperking. ,,We zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met de bijenkasten die we hier verkopen", vertelt Bert Hulsker van 's Heeren Loo. ,,Dit is de gezondste plek van Nederland. Dat we bij elkaar zitten is zo een win-win situatie."

De fytotherapeutische of plantaardige middelen uit de gewassen worden gebruikt voor de producten van A. Vogel. ,,Dat is mooi, maakt het meer een beleving. Het is zo een leuke manier om kennis te maken met de geneeskrachtige wijze van planten", aldus Schenk.