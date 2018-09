Mogelijke mast bij vesting Elburg verrast oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop

Celstraf geëist na seksdate met minderjari­ge in Doornspijk

20 september Wat een seksdate via Grindr moest zijn, eindigde voor de 43-jarige Arnold H. uit Doornspijk in de rechtbank. De jongen die hij op 21 juli vorig jaar ontmoette, was namelijk nog maar 15 jaar oud. En omdat seks met een minderjarige strafbaar is, moest H. zich donderdag verantwoorden bij de rechtbank in Zutphen.