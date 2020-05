Mogen de winkels in Elburg deze zomer dan toch open op zondag? De deur staat voor het eerst op een kiertje

We kunnen weer zwemmen: eerste zwembaden op de Noord-Veluwe volgende week weer open

14 mei Op de Noord-Veluwe kan vanaf maandag weer gezwommen worden. Zwembad De Brake in Nunspeet en het Berghuizerbad in Wapenveld gaan in fases open. De Veldkamp in Wezep denkt eind volgende week de eerste zwemmers weer te kunnen ontvangen.