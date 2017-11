Motorrijder botst bij omkeren in 't Harde

OM heeft te weinig bewijs voor in scène zetten auto-ongeluk Elburg en eist vrijspraak

9 november De officier van justitie heeft vandaag vanwege gebrek aan bewijs vrijspraak geëist in een fraudezaak tegen verdachten F. ten H. en W. van W. uit Elburg. Volgens verzekeraar TVM had het tweetal een auto-ongeluk in scène gezet om een schadevergoeding van tienduizenden euro’s te incasseren.