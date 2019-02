Museum Elburg vraagt lokale politiek om huurverlaging

De bezuinigingen waar het museum de laatste jaren mee is geconfronteerd, trekken volgens voorzitter Elsabe Kalsbeek een zware wissel op de instelling. In 2013 ontving Museum Elburg jaarlijks nog 270.000 euro subsidie van de gemeente. Zoals aangekondigd, is dat bedrag de laatste jaren stapsgewijs afgebouwd. Dit jaar moet de instelling het doen met een gemeentelijke bijdrage van 229.800 euro. ,,Een groot deel daarvan zijn we kwijt aan huisvesting’’, vertelt Kalsbeek. ,,Naast de huur, betalen we immers ook voor gas en elektra. En het verwarmen van een eeuwenoud pand is natuurlijk niet goedkoop.’’