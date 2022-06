Muziekverenigingen in nood: ‘Het water staat ons aan de lippen’

MET VIDEO Vesting in Elburg wordt vuurwerk­vrije zone na verwoesten­de brand: ‘Geeft geen garanties’

Bij de komende jaarwisseling is Elburg-Vesting een vuurwerkvrije zone. De gemeente draait proef in het monumentale centrum, na de verwoestende brand van nieuwjaarsnacht. Toen ging het huis van Netty Goddaard (74) in vlammen op. Bewoners en ondernemers zijn blij met het vuurwerkverbod. ,,Maar het geeft geen garanties.”

16 april