Na vechtpartij bij pizzeria in Elburg is vorige week wel degelijk geschoten, blijkt uit onderzoek van de politie

Klanten van de Jumbo in Elburg vrezen besmetting niet: ‘Als ik mijn handen en het karretje reinig, dan kan mij niets gebeuren’

2 juni Bij de Jumbo in Elburg lopen de klanten in en uit, zoals op elke normale dag. Dat in deze supermarkt een aantal personeelsleden het coronavirus heeft, is de meesten wel bekend. ,,Als ik zelf netjes mijn handen reinig en het karretje, dan kan mij niets gebeuren’’, zegt een van de klanten. De GGD liet eerder vandaag weten dat bezoekers niet meer risico hebben gelopen dan elders.