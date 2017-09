Naast hotel in het randmeer veel meer recreatieplannen in Elburg

Ontwikkelaars staan bij de gemeente Elburg in de rij met plannen voor de kop van de haven. Wethouder Henk Wessel denkt binnen nu en een maand vier concrete plannen te kunnen presenteren aan de gemeenteraad. Een vijfde alternatief is er ook: niets doen op de locatie langs de Flevoweg waar lange tijd sprake was van een hotel.

Toen er na jaren onderhandelen met initiatiefnemer Roel Warring nog geen schot zat in de hotelplannen, werd begin dit jaar besloten om de in 2014 getekende overeenkomst te verscheuren. Vier anderen hebben sindsdien concrete interesse voor de locatie getoond bij de gemeente. ,,Ik heb ze gevraagd om hun plannen op één A4'tje te zetten", zegt Wessel. ,,Daarnaast ben ik bezig met een soort matrix van de voor- en nadelen van elk plan."

In gemeenteraad

Samen met zijn collega's wil hij die stand van zaken nog deze maand bespreken in een vergadering van het college van burgemeester en wethouders. ,,In oktober of misschien november kunnen we het dan aan de raad voorleggen."

Het gaat om vier uiteenlopende plannen, vertelt Wessel. ,,De eerste optie is een hotel. Bij de tweede gaat het om een appartementencomplex met alleen maar recreatiewoningen. De derde mogelijkheid is een complex met watergebonden, wat luxere appartementen en de vierde optie is om er drie à vier luxe bungalows neer te zetten."

De vier partijen zijn volgens Wessel serieus, maar de uitvoering moet nog komen. ,,Ik wil de handen vrijhouden, dus dat betekent dat ik alleen globale informatie aan ze vraag, geen volledig uitgewerkt plan." Een alternatief voor ontwikkelen is er ook, zegt de wethouder: ,,Niks doen. Het is een prachtige locatie en het gebied loopt niet weg. Laten we ons daarom ook niet haasten, maar kijken wat goed is voor Elburg."

Hotel

Het hotel aan de kop van de haven stond aanvankelijk beschreven in de plannen van de herontwikkeling van de haven. Verkoop van de grond is niet noodzakelijk om die plannen financieel te dekken, aldus Wessel.