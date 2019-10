Nieuw bezoekerscentrum voor A.Vogel Tuinen bij 't Harde

De A. Vogel tuinen tussen 't Harde en Elburg krijgt een nieuw bezoekerscentrum. Dat is nodig om de bewoners van de zorgboerderij - die uitbreidt - op hetzelfde erf meer rust te geven. De verwachting is dat het gebouw aan de Eperweg in het voorjaar van 2021 klaar is.

Jaarlijks komen tussen de 30 en 40 duizend bezoekers naar de tuinen met planten en kruiden voor producten van A.Vogel. Het zorgt voor drukte in het bezoekerscentrum, dat op het erf staat van zorgboerderij Westbroek. De woonomgeving is onrustig, weet Wilfred Schenk. Hij is hoofd Tuinen bij Biohorma, eigenaar van A.Vogel. ,,Als cliënten vrij zijn, is het niet prettig als er continu bezoek over het erf loopt.”

Dus wordt het erf anders ingericht. Meest ingrijpend is de bouw van een nieuw bezoekerscentrum, waar cliënten van de zorgboerderij van 's Heeren Loo werken. Het nieuwe centrum komt dichterbij de parkeerplaats en zal wat groter worden dan het huidige bezoekerscentrum.

Historische omgeving

De nieuwe plek bespaart de bezoekers een wandeling over het erf. Het gebouw lijkt op een oud-Veluwse veeschuur, zodat het past in de historische omgeving van landgoed Zwaluwenburg ernaast. In het bezoekerscentrum kan Biohorma met modernere middelen het verhaal van de tuinen vertellen. Ook komt er een bescheiden restauratie in. ,,Ons doel is niet om meer bezoekers te trekken, maar om hen meer comfort te bieden”, aldus Schenk.

Anderhalf jaar geleden nam Biohorma de tuinen al onder handen. De paden in het veertien hectare grote gebied zijn anders ingedeeld. Die liepen - op de kaart gezien - diagonaal. Nu lopen ze recht, zodat het beter past bij het historische Zwaluwenburg.

Zorgboerderij

Uitbreidings- en renovatieplannen zijn er bij zorgboerderij Westbroek. ,,De huidige accommodaties voldoen niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd”, zegt woordvoerder Jan Scholten. ,,De uitbreiding houdt verband met de kosten. In verband met het toezicht in de nacht is het rendabeler om met twee bewoners uit te breiden.”

De twee woningen komen zeer waarschijnlijk in het huidige bezoekerscentrum van de A.Vogel Tuinen. Hierdoor kunnen twaalf cliënten op het erf wonen. Zij hebben een licht verstandelijke beperking. Scholten: ,,We zijn op dit moment in overleg met de verhuurder over de mogelijkheden en kijken of het renoveren en opknappen financieel haalbaar is.”