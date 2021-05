Nieuw concept van pop-up Binnen de Poorte in Elburg slaat aan

Huizenprij­zen exploderen op de Noord­west-Veluwe: stijging van meer dan 20 procent

16 april De huizenprijzen op de Noordwest-Veluwe zijn in een jaar tijd met ruim 20 procent gestegen. In het eerste kwartaal van 2021 werd in deze regio gemiddeld 434.000 euro betaald voor een woning. Een jaar geleden was dat nog 347.000 euro.