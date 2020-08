Nieuwe Klompenpaden Elburg leiden wandelaars van het ‘rechte’ pad af

VIDEO Burenruzie om 30 centimeter in Wijhe? Het kan nog gekker...

31 juli Het conflict tussen twee buren over een nieuwbouwhuis in Wijhe leidde afgelopen week tot veel verbazing en uiteenlopende reacties. Maar dergelijke burenruzies met Rijdende Rechter-achtige taferelen komen vaker voor. Wij zetten vijf opvallende zaken op een rijtje, die de afgelopen jaren de revue passeerden in Oost-Nederland.