Nieuwkomer LEV met drie zetels in Elburg grote winnaar, Algemeen Belang krijgt de meeste stemmen

Uitslag verkiezingen | videoNieuwkomer LEV is met drie zetels de grote winnaar van de verkiezingen in Elburg. Coalitiepartij Algemeen Belang heeft de meeste stemmen gekregen, op de voet gevolgd door ChristenUnie. Beide coalitiepartijen krijgen vier zetels. Ook Samen Vooruit stevent af op drie zetels.

ChristenUnie (CU) is niet langer de grootste partij van Elburg en verliest een zetel. Vier jaar geleden kregen ze nog 22 procent van de stemmen, maar dit jaar worden ze voorbij gestreefd door het Algemeen Belang (AB) van lijsttrekker en wethouder Henk Wessel. AB (19,9 procent van de stemmen) en CU (18,3 procent) verdienen daarmee allebei vier zetels.

Het LEV van lijsttrekker Rick van Velthuijsen is in de voorlopige uitslag de derde partij van Elburg, met 17 procent van de stemmen. In een eerste reactie om 22.00 uur was Van Velthuijsen nog ingetogen: ,,De avond is nog lang. Iets met een beer en de huid.’’ Rond middernacht was hij uitgesprokener: ,,Ik heb gezegd dat drie zetels mogelijk is. Maar om het dan ook te zien gebeuren. Het is heel bijzonder dat mensen je het vertrouwen geven. Dit betekent dat we een verantwoordelijkheid hebben gekregen waar we kundig mee moeten omgaan.’’

Volledig scherm LEV-lijsttrekker Rick van Velthuijsen lijkt met drie zetels de grote winnaar van de verkiezingen te worden. © Bram van de Biezen

Samen Vooruit, een samenwerking van Elburg Beleid, PvdA en D66 lijkt het gevecht om de vierde plek te winnen van SGP. In de voorlopige uitslag betekent dat drie zetels voor Samen Vooruit en twee voor SGP, dat er dus één verliest. Samen Vooruit-lijsttrekker Joost Schipper proostte om kwart voor tien al met lijstgenoot Peter van Andel. ,,Het zijn vooral de zenuwen, we hebben er toch veel tijd in gestoken.’’

Koopzondag

De afgelopen weken was in Elburg een heuse verkiezingsstrijd ontstaan. Het onderwerp waarbij de meningen het verst uit elkaar lagen en liggen was zonder meer de door ondernemers zo vurig gewenste koopzondag. CU, AB en SGP willen de zondagsrust bewaren en zijn tegen openstelling van winkels op zondag.

Zij vormden de afgelopen vier jaar een coalitie met CDA, dat voor de koopzondag is. Dat laatste geldt ook voor de oppositiepartijen VVD en LEV. Rick van Velthuijsen stond vier jaar geleden nog op de lijst van de VVD, maar scheidde zich af en begon LEV.

VVD zakt met 6,3 procent van de stemmen een zetel terug en houdt er nog 1 over.

Coalitie

Of de groei van LEV en de stemmen op Samen Vooruit voldoende zijn om tegenwicht te bieden aan de bestaande coalitie valt nog te bezien. LEV heeft met de overwinning in elk geval een plek aan de onderhandelingstafel verdiend. Vier jaar geleden werd Van Velthuijsen persoonlijk nog aan de kant geschoven door de coalitiepartijen.

Volledig scherm De raadzaal van Elburg stroomt inmiddels vol met lijsttrekkers en kandidaat raadsleden. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal moet wegens corona verstek laten gaan. © Floris Brandriet

Voorkeurstemmen

De voorkeurstemmen worden donderdag geteld. De uitslagenavond in de raadzaal van Elburg voltrok zich overigens zonder burgemeester Jan Nathan Rozendaal. Hij zit sinds woensdagochtend met corona thuis. De rol die hem toebedacht was, onder meer het presenteren van de uitslagen, werd ingenomen door gemeentesecretaris Piet Wanrooij.

In Elburg zijn opnieuw 19 zetels te verdienen. De coalitie had er de afgelopen periode 14. ChristenUnie (5 zetels) was vier jaar geleden met 22 procent van de stemmen de grootste partij in Elburg, gevolgd door Algemeen Belang (4) en SGP (3). VVD, CDA en Elburg Beleid kregen er in 2018 elk 2 en voor PvdA was er één zetel.

