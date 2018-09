Nog anderhalve ton nodig voor Reformatiemuseum in Elburg

Een jaar geleden kwam Maarten Seijbel - die eerder het Nationaal Orgelmuseum in de steigers zette - met een bidbook en vergevorderde plannen voor een Reformatiemuseum in Elburg. Nu komt hij met een noodkreet. Er moet snel 150.000 euro komen, anders gaan de plannen in de la.

Maarten Seijbel, een jaar geleden zei u 250.000 euro nodig te hebben voor een Reformatiemuseum. Dus er is al een ton?

,,Niet helemaal. We hadden toen een begroting gemaakt voor een veel groter pand. Nu hebben we een kleiner pand in de binnenstad van Elburg, dat veel geschikter is. Beekstraat nummer 37. Hoeveel geld we precies hebben, weet ik niet. Ik ben de penningmeester niet. Maar we hebben al wel het een en ander uitgegeven, aan bijvoorbeeld het bidbook."

U wilt voor eind oktober 150.000 euro verzamelen. Heeft u er een hard hoofd in?

,,Laat ik het anders formuleren: onze verwachtingen waren in het begin hoger gespannen dan nu. De meeste fondsen die we aanspreken, zeggen: laat eerst maar eens wat zien. Maar om iets te laten zien hebben we eerst geld nodig. Als iemand vandaag geld geeft, kunnen we morgen beginnen."

Waar is het geld precies voor nodig?

,,Voor de huur van het pand, voor het aanschaffen van spullen en voor het inrichten van het museum. Het inrichtingsplan ligt al klaar... We hadden trouwens vooral van de reformatorische kerken wat meer toezeggingen verwacht."

Moet je dan concluderen dat er geen vraag naar is?

,,Die vraag is er wel, maar iedereen is afwachtend. 'We vinden het zinvol, we ondersteunen het', zeggen ze dan. Maar ze doen dat niet met daden. Er zijn wel wat toezeggingen van fondsen, maar die zeggen dat we pas geld krijgen als we beginnen. We kunnen morgen wel met timmerlieden en een museuminrichter aan de slag gaan, maar dan moet je eind van de week geld op tafel leggen. En dat is er dus nog niet genoeg."

Als het geld er eind oktober niet is, dan...?

,,...gaat het bidbook in de la. Niet in de prullenbak, want als het weg is, is het weg. We kunnen het pand tot 1 januari huren, maar we moeten een keer een deadline stellen."

U heeft de moed nog niet opgegeven?