Nog even en molen De Tijd in Elburg opent de deuren als de Bakkersmolen van Schuld

,,Ik ben best wel een beetje trots.’’ Jan-Aart Schuld spreekt die zin meerdere keren uit als hij een rondleiding geeft door de molen en de bijbehorende gebouwen. Het is nu zo’n anderhalf jaar geleden dat hij met zijn bakkersbedrijf uit Oldebroek de molen in Elburg kocht. Sindsdien hebben ze niet stil gezeten aan de Zuiderzeestraatweg. ,,We zitten nu in de stressvolle fase’’, zegt Lubèr van der Weg, die als bedrijfsleider is aangenomen. In vrijwel elke hoek is wel iemand bezig met afwerken.