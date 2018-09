Nooit eerder kwamen er zoveel mensen zwemmen bij De Hokseberg in 't Harde

,,Voor zover ik weet is het sinds 1959 zelfs nog nooit zo druk geweest", zegt stichtingsvoorzitter Bert Bossenbroek met gepaste trots. ,,We hebben er twee dagen bij gehad, toen het zo'n 36 graden was, dat er 1600 mensen in het bad lagen. Twee jaar geleden, toen we ook een mooie zomer hadden, was het maximale dagaantal 1400."