Noordelijke Randmeerdijk beter dan gedacht

De Noordelijke Randmeerdijk tussen Doornspijk en Noordeinde is in een veel betere staat dan gedacht. De dijk hoeft over een lengte van slechts dertienhonderd meter verbeterd te worden. Eerder werd gezegd dat er negen kilometer onder handen moest worden genomen.

De oorzaak van de meevaller voor Waterschap Vallei en Veluwe zit in veranderde landelijke inzichten en rekenmethodes. In de periode van 2009 tot 2012 brachten eerdere methodes een verbetertraject van negen kilometer aan het licht.

Met name nieuwe metingen op het gebied van het waterpeil komen veel positiever uit dan voorheen. Het diepere grondwater is onderzocht, na de storm van januari 2018 zijn er nogmaals nieuwe metingen verricht en dit jaar is er weer een nauwkeurig grondonderzoek (om de honderd meter, waar voorheen om de paar kilometer werd gekeken) uitgevoerd. De uitkomsten wijzen uit dat de dijk beter bestand is tegen de verwachte hogere waterstanden dan voorheen werd verondersteld.

Eric Keizer van het waterschap: ,,De kans dat water onder de dijk doorloopt, zogenoemde piping, waardoor een dijk verzwakt, blijkt niet aanwezig. En gedetailleerd onderzoek heeft aangetoond dat de dijk steviger is dan voorheen leek. Pijlbuizen die ten tijde van de storm waren opgesteld, toonden aan dat er amper sprake is van verweking, dat optreedt in de dijk als gevolg van hoog water op de Randmeren.''

Vooralsnog volstaan verbeteringen van de dijk, driehonderd meter ten noorden van de Gelderse Sluis (Noordeinde) en de keermuur in het Havendijkje in Elburg (150 meter). Ongeveer 850 meter van de dijk bij de Bolsmerksluis wordt nog nader onderzocht. De diverse sluizen in de dijk zijn nog niet onderzocht. Dat gebeurt binnenkort, zodat ook daarvan duidelijk wordt of er maatregelen nodig zijn en welke dat dan zijn.