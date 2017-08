Nu de Verhalenark, binnenkort Bijbelse zandsculpturen in Elburg

Het is maar goed dat de Verhalenark van Aad Peters op halve grootte van de Bijbelse maten is nagemaakt, anders had hij zaterdagmiddag niet kunnen afmeren in de haven van Elburg. In de vaartocht van Lelystad naar Elburg vormde de schutsluis bij Nijkerk de grootste - of is het de kleinste - flessenhals. Aan weerskanten van de ark was een handbreed ruimte.