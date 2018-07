Nuborgh College en machinefabriek slaan handen ineen om techniekonderwijs te promoten

De eerste vorm van samenwerking is een schenking van twee boor/freesmachines door Machine Fabriek Elburg aan het Nuborgh College Oostenlicht. De apparaten worden ingezet in het techniekonderwijs. Er is momenteel veel vraag naar technisch personeel en het Nuborgh College werkt daarom aan een opwaardering van de afdeling PIE (Produceren, Installeren en Energie).

Stap

Jan Klein, directeur-bestuurder van het Nuborgh College, meldt dat de samenwerking met Machine Fabriek Elburg een eerste stap is in een open samenwerking met meer bedrijven in de regio. 'Door het bedrijfsleven in de school te halen, maar ook onderwijsactiviteiten bij bedrijven bekend te maken, zorg je voor een betere aansluiting', zegt hij in een persbericht.