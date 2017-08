Oeps… uitkijken in ‘shcoolzone’

Automaten Rabobank in Elburg weer in werking na plofkraak

8 augustus De automaten van de Rabobank in Elburg zijn weer hersteld en in werking. In de nacht van 26 juni heeft in kantoor in Elburg een plofkraak plaatsgevonden. De enorme schade aan het kantoor en de automaten is hersteld en sinds vrijdag 4 augustus zijn alle apparaten weer in werking.