OM heeft te weinig bewijs voor in scène zetten auto-ongeluk Elburg en eist vrijspraak

De twee mannen kwamen in de avond van 19 januari in 2015 op de Groote Woldweg bij Oosterwolde bij een t-splitsing met elkaar in aanrijding. De Mercedes ML van F ten H. belandde daarbij met de neus in de sloot naast de weg en bleek later total loss.

Slechte staat

Uit een technisch rapport over deze auto concludeert TVM echter dat de motor vóór het ongeluk al in zo’n slechte staat was dat die hooguit nog een jaar had kunnen functioneren. Ten H. had namelijk zelf een nieuwe motor in de auto geplaatst maar zou dat zo slecht hebben gedaan dat de auto nog maar een korte levensduur kon hebben.