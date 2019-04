Omgaan met eenzaamheid: ieder op z'n eigen manier

VIDEO Nog even en molen De Tijd in Elburg opent de deuren als de Bakkersmo­len van Schuld

4 april Al ruim een jaar wordt er verbouwd bij molen De Tijd in Elburg. Maar het einde is in zicht, zegt eigenaar en initiatiefnemer Jan-Aart Schuld. ,,Binnen nu en een maand hopen we open te gaan.’’ Dan is De Tijd een heuse bakkersmolen, maalderij, chocolaterie en volwaardige horecagelegenheid.