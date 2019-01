Ondernemer Vera Kleinrensink uit ‘t Harde: ‘We willen meepraten over de regels’

Wat was de aanleiding om een ondernemersvereniging op te richten voor ’t Harde?

,,Er is lange tijd een winkeliersvereniging geweest in 't Harde, maar die was al een hele tijd geleden opgeheven. We zitten hier al heel lang met een winkelcentrum waar 10 jaar geleden brand is geweest. De herontwikkeling duurt erg lang. Wij ondernemers merkten dat als er niet één aanspreekpunt is voor de gemeente, het heel erg lastig is om betrokken te worden bij allerlei soorten beleid. Eigenlijk is het gewoon veel handiger om dan ook te weten wat er speelt bij andere ondernemers, zodat je gewoon als één stem kunt spreken. wij willen echt belangenbehartiging doen voor ondernemers met als doel natuurlijk dat het ondernemersklimaat in ’t Harde verbetert. We worden niet een evenementencommissie ofzo.’’