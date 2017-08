Ondernemers Elburg: geen kermis in zomer

Een week lang midden in de zomer één van de belangrijkste parkeerterreinen kwijt zijn voor de jaarlijkse zomerkermis. Ondernemers in Elburg willen actie: ,,Het voegt niks toe.”

Ondernemers in Elburg willen een einde aan de kermis in de Hanzestad tijdens de hoogzomer. De politieke partij Algemeen Belang gaat daarom vragen stellen aan het college en hen dringend verzoeken geen vergunning meer te verlenen voor de diverse attracties.

Afgelopen maand was er van 26 juli tot en met 2 augustus (met uitzondering van zondag 30 juli) de jaarlijkse zomerkermis in Elburg. De circa 15 attracties stonden opgesteld op parkeerterrein Het Schootsveld aan de Zwolscheweg. Hierdoor was een groot gedeelte van de parkeerplekken niet beschikbaar voor bezoekers en toeristen.

Andere locatie

,,Een kermis tijdens de zomervakantie. Absoluut niet ideaal”, zegt raadslid Agaath de Weerd van Algemeen Belang. ,,En als het nou een daverend succes is, maar dat idee hebben wij ook niet.” Ze wil in ieder geval geen kermis meer in de zomer op Het Schootsveld. ,,Op een ander moment of op een andere locatie is het prima, maar niet hier en nu.”

Zo denkt Joop Zwart van de Winkeliersvereniging Elburg er ook over. ,,De kermis voegt niks toe. We zijn de zomer het belangrijkste parkeerterrein kwijt. We willen als ondernemers minder evenementen in de zomer en als er al dingen gebeuren moet dat op een evenemententerrein. De politiek is nu aan zet.”

Kermis