Ondernemers in de vesting van Elburg zijn boos op raadsleden

Onrust in haven Elburg om zandsculp­tu­ren

10 juni In de haven van Elburg is onrust ontstaan over de permanente expositie van zandsculpturen. Pakweg twintig Elburgers die hun jacht of woonboot naast de hal hebben liggen, waarin de sculpturen staan, vrezen dat zij hun boot niet meer kunnen bereiken als de expositie opent. ,,Dit gaat helemaal nergens over", zegt initiatiefnemer Aad Peters.