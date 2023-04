Ondernemers in Elburg en Nunspeet ronden cursus van IVN Natuureducatie succesvol af

Kat raakt verlamd en moet waarschijn­lijk voorpoot missen na beschie­ting in Harderwijk

Politieteam Veluwe-West is op zoek naar degene die in de nacht van vrijdag 30 maart een kat onder vuur nam in Harderwijk. Het dier lag gewond in de voortuin van een bewoner van de wijk Stadsdennen.