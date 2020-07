Ondernemers in Elburg krijgen belastingvoordeel door coronacrisis

Ondernemers in de gemeente Elburg hoeven dit of volgend jaar minder belasting te betalen. Daarmee wil de gemeente hun een financieel steuntje in de rug geven tijdens de coronacrisis. Voor de gederfde inkomsten heeft wethouder financiën Henk Wessel eerder al 1 miljoen euro apart gezet.

De horeca betaalt dit jaar geen belasting voor het uitstallen van hun terras. Ondernemers in de Vesting betalen volgend jaar geen reclamebelasting. En toeristenbelasting hoeft alleen begin volgend jaar betaald te worden op basis van het aantal daadwerkelijk geboekte overnachtingen.

Normaal gesproken stuurt de gemeente in de zomer al een voorlopige aanslag op basis van het gemiddeld aantal overnachtingen in voorgaande jaren, die later nog wordt verrekend. Marktkooplui en standplaatshouders mogen dit jaar drie maanden lang gratis op hun plek staan.

Bezorgservice

Overigens kosten deze maatregelen samen geen 1 miljoen euro. De gemeente Elburg heeft in de afgelopen maanden al kosten gemaakt. Zo zijn betalingsregelingen getroffen voor ondernemers in zwaar weer en is geholpen met het opzetten van een bezorgservice in de binnenstad. Ook is geld gegeven voor de opvang van kinderen van ouders met een vitaal beroep en een camera in de aula van de begraafplaats.

Ook bleef geld in eigen huis. Elburg huurde extra personeel in en investeerde in hulpmiddelen voor medewerkers, zodat ze beter thuis kunnen werken.

Waardebonnen

Via een omweg investeert Elburg nog 1 miljoen euro in de lokale economie. Wethouder Henk Wessel wil alle huishoudens 100 euro aan waardebonnen geven. Die kunnen alleen benut worden bij lokale winkeliers. Elburg betaalt dit cadeautje uit een speciaal potje waarin geld zit dat het heeft gekregen door belasting op ondergrondse leidingen en kabels.