Onderzoek naar integriteit van raadslid en oud-wethouder Jan Polinder van SGP Elburg

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal van Elburg laat een integriteitsonderzoek uitvoeren naar het reilen en zeilen van SGP-raadslid en voormalig wethouder Jan Polinder. Aanleiding vormt zijn rol in een plan om arbeidsmigranten te huisvesten in een pand in ’t Harde. Polinder werkt voor het adviesbureau dat namens pandeigenaar Harry Frens met de gemeente Elburg in gesprek is. Volgens Polinder is er niks aan de hand: ,,Alles wordt door elkaar gehaald’’, zegt hij.

Het zogenaamde voormalige brigadegebouw in ’t Harde houdt de buurt al enige tijd bezig. Bewoners van de Graaf Reinoldweg vertelden vorige maand in de Stentor al dat zij de plannen van pandeigenaar Harry Frens bepaald niet zien zitten. De vastgoedondernemer wil er 46 arbeidsmigranten huisvesten. De gemeenteraad van Elburg heeft echter bepaald dat dat voorlopig niet kan. Maar de aandacht heeft zich intussen verlegd naar de rol van Jan Polinder, die als raadslid in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) zit. Hij is echter ook zakelijk bij het project betrokken.

Uit een feitenrelaas van de gemeente Elburg, dat maandagavond door de commissie RO werd besproken, blijkt dat Jan Polinder als projectleider van Kubiek Ruimtelijke Plannen met de gemeente Elburg overleg heeft gevoerd over het project. Kubiek wordt door eigenaar Harry Frens van het brigadegebouw ingeschakeld, onder meer om met de gemeente Elburg te spreken. Dat gebeurde bijvoorbeeld op 24 januari. ,,In een gesprek met twee ambtenaren heb ik toen gevraagd welke procedure er gevolgd moest worden’’, licht Polinder desgevraagd toe. Op 1 februari kreeg hij per mail antwoord. ,,Mijn verjaardag’’, memoreert hij. ,,Daarom vergeet ik dat niet.’’

Uitgezocht

Bij Omroep Gelderland betichtte een bestuurskundige Polinder ervan in strijd te handelen met de wet. Daarop heeft het raadslid naar eigen zeggen direct contact gezocht met de burgemeester, die vervolgens opdracht gaf voor een extern integriteitsonderzoek. ,,Ik heb er zelf om gevraagd’’, zegt Polinder tegen de Stentor. ,,Omdat er gezegd wordt dat ik dingen heb gedaan die niet zouden mogen. Dat moet tot op de draad worden uitgezocht. Anders blijft het me achtervolgen.’’

Polinder zegt zelf dat hij niks fout heeft gedaan: ,,Ik heb niet onderhandeld met de gemeente. Ik heb alleen om informatie gevraagd. Ik zit nou eenmaal in het vak, heb het altijd gedaan. Als ik dit niet mag, kan ik niet meer in de gemeente Elburg werken. Wat ik niet mag, is privaatrechtelijk onderhandelen met de gemeente. Maar alles wordt door elkaar gehaald.’’

‘Onmogelijk gemaakt’

Het raadslid zit in zijn maag met de kwestie. Van 2008 tot 2018 was hij wethouder in Elburg. ,,Ik doe mijn stinkende best om daarna weer aan het werk te komen, maar het wordt me aan alle kanten onmogelijk gemaakt’’, zegt Polinder. Aanvankelijk probeerde hij zijn eigen bouwkundig adviesbureau op te zetten, maar dat kwam niet van de grond. Sinds september 2018 is hij Projectleider Ruimtelijke projecten bij Kubiek in Veenendaal. ‘Mede door zijn bestuurlijke ervaring is hij een goede gesprekspartner in gesprekken met belanghebbenden rondom een nieuw initiatief’, schrijft het bedrijf op haar website.

Overigens was Polinder maandagavond niet aanwezig bij de commissievergadering. ,,Ik ga over dit onderwerp niet meediscussiëren’’, zei hij. Dat liet hij over aan fractievoorzitter Jan Krooneman: ,,We gaan er niet met z’n tweeën zitten.’’ Volgens Krooneman heeft de burgemeester met het integriteitsonderzoek ‘de goede insteek gekozen’. Gemeentewoordvoerder Jean-Paul Lamers laat weten dat een onafhankelijk bedrijf is gevraagd om een offerte uit te brengen. Daarop is nu het wachten: ,,Over de tijdspanne valt nu nog niks te zeggen.’’