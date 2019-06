Onderzoek naar ‘mini-stadsverwarming’ in monumentale binnenstad van Elburg

City Bar in Elburg juicht voor de Oranje Leeuwinnen: ‘we maken er een mooi feestje van’

11 juni Ondanks dat het Nederlands vrouwenelftal de regerend Europees kampioen is een van de favorieten is voor de wereldtitel, is er van échte Oranjegekte nog lang geen sprake. Ook op de Veluwe is het enthousiasme voor het WK voetbal voor vrouwen nog ver te zoeken. City Bar in Elburg heeft daar echter geen boodschap aan. ,,Natuurlijk gaan we juichen voor onze dames’’, zegt eigenaar Patricia Wolf. ,,Dat verdienen ze ook.’’