Onrust in Elburger wijk: gewonde na steekpartij bij woning, straat verderop poging tot autobrand

De strijd van scholen in kansarme wijken: ‘Kinderen van 4 spreken soms nog geen Nederlands’

In de strijd tegen kansenongelijkheid onder kinderen krijgen elf scholen in Dordrecht tien jaar lang extra geld van de gemeente, in totaal 27,5 miljoen euro. Dat geld kunnen ze goed gebruiken, bijvoorbeeld voor extra taalles. ,,We hebben kinderen die met 4 jaar nog geen Nederlands spreken.’’

10:30