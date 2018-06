Onrust in haven Elburg om zandsculpturen

De onrust concentreert zich rond de ingang van de tot expositieruimte omgevormde bedrijfshal aan de Havenkade. Peters wil graag dat voetgangers er aan de kant van de haven, aan wat oorspronkelijk de achterkant van het pand is, naar binnen kunnen. De booteigenaren vrezen dat bezoekers er ook met de auto komen en de verkeersveiligheid in het geding komt.

'Niet volgens de wet'

Bovendien werkt de gemeente volgens woonbootbewoner Willem Jager 'niet volgens de regels van de wet'. ,,Want de vergunning was nog niet eens verleend toen ze al aan het graven waren." In totaal zo'n twintig ligplaatshouders maakten met succes bezwaar tegen de inrit die is aangelegd bij de expositiehal. Die toegang is te breed en mag volgens de beleidsregels van de gemeente zelf niet ten koste gaan van parkeerplaatsen. Dat laatste is wel gebeurd.