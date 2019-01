Ook nieuwe locatie zendmast Elburg stuit op veel verzet

Eigenaar Niek Aink van sportschool ABC Fitness overhandigde maandagavond een petitie aan de gemeente Elburg tegen het plaatsen van een antennemast voor de deur van zijn bedrijf. De petitie is online in een week al bijna tweehonderd keer ondertekend.

De commissie Ruimtelijke Ontwikkeling sprak maandagavond in de raadzaal van Elburg over het plaatsen van een zendmast. Die is volgens KPN nodig om in de stad voor voldoende dekking te zorgen. Met name in de monumentale vesting van Elburg, maar ook in Molendorp, is het bereik van mobiele telefoons slecht. Tot grote ergernis van bewoners en ondernemers.

Aanvankelijk wilde het college van burgemeester en wethouders de zendmast naast de ijsbaan laten plaatsen. Maar doordat die locatie valt onder het beschermde stadsgezicht van Elburg, ontstond daar veel weerstand tegen. Vervolgens koos het college voor de zogenaamde ‘locatie k’ langs de Flevoweg, die het uitzicht vanuit de sportschool op het Veluwemeer deels zou blokkeren.

Stralingsgevaar

Aink sprak maandagavond in bij de commissie. Hij benadrukte niet alleen ‘dat ons mooie uitzicht weg is’, hij wees ook op het stralingsgevaar van de zendmast. En daarin werd hij gesteund door een andere inspreker: ‘futuroloog’ Christian Kromme, die onlangs een stuk grond heeft gekocht in de buurt van beoogde locatie met het doel daar te gaan wonen.

Volgens Kromme deugt het beleid van de gemeente Elburg niet. Weliswaar wordt daarin bepaald dat zendmasten niet binnen tweehonderd meter van woningen geplaatst mogen worden, in Elburg staan zelfs drie basisscholen binnen honderd meter van een mast. Bovendien zijn de stralingswaarden die de gemeente hanteert volgens hem nodeloos achterhaald. ,,Die normen, die alle Nederlandse overheden hanteren, zijn vastgesteld in 1998. Toen had men het nog niet eens over 1G. We zijn inmiddels twintig jaar verder. De gezondheidsrisico’s worden zwaar onderschat.’’

Veluwemeer

Wethouder Lyda Sneevliet legde uit dat er nog geen enkel besluit is genomen over de mast. ,,Er is zelfs nog geen vergunning aangevraagd door KPN. We hebben het hier over voor-inspraak.’’ De commissie kon overigens alleen een advies uitbrengen, omdat het onderwerp niet ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.