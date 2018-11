Op kousenvoeten betreedt Richard het vrouwenrijk

Meisjes die met tamboer- majoorstokken jongleren en bij een optocht als groep voorop lopen, zijn zaterdag ook aanwezig op het concours. Maar de meeste deelneemsters treden alleen of in paren op.

Het stokje heet tegenwoordig ‘bâton’ en de deelneemsters zijn niet alleen jongleurs. Het zijn ook balletdanseressen, majorettes en sporters. Twirlen maakt volgens voorzitter Chris Timmer van de overkoepelende Muziekbond Gelderland en Flevoland (MBGF) dan ook een groeiperiode door. Wie twirlt, telt mee.

Kronkelend

Het zijn meisjes die zich als twirlster en majorette daarin bekwamen. Die snel om hun as draaien, kronkelend over de vloer wentelen en dansend van de ene naar de andere kant van de zaal walsen en de bâton daarbij als een toverstafje hanteren.

Richard Spaan (21) uit Elburg is een van de weinige mannen die zich in dit vrouwengezelschap als een vis in het water voelt. Op het lied ‘Instead’ van Richard Amador treedt hij op in de categorie Senior Top. De uitvoering duurt nog geen drie minuten, maar bezweet en uitgeput verlaat hij de vloer. Nadat hij vol overgave het lied dat gaat over liefdesverdriet heeft vertolkt. Levensecht alsof hij er zelf onder lijdt. Richard: ,,Dat klopt ook. Ik heb het zelf pas meegemaakt en dat maakt me juist sterk.’’

Volledig scherm Richard en Corina Spaan. © Hans van de Vlekkert

Artistiek

Spaan koos het lied met zorg uit om te kunnen voldoen aan het artistieke programma dat onder andere ballet, gymnastiek en ritmiek omvat. In elf jaar heeft de Elburger een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd met deelname aan NK’s, EK’s en WK’s. Op het EK in Oostende eindigde hij in 2004 respectievelijk als vijfde en zesde. Dit jaar werd hij met het Elburger team Infinity zesde in Florida en een jaar eerder eindigde hij in Italië als derde.

Samenwerking met vrouwen is voor Spaan geen enkel probleem. Hij stamt uit een familie van twirlsterren, met zijn moeder en tante als lichtende voorbeelden en zijn zusje en nichtje als teamgenoten en soms als partner. Het is volgens hem een motiverende sport waarin iemand zijn emoties en creativiteit kwijt kan.

Eenheid

Een jury beoordeelt in hoeverre het lichaam, de bâton en de muziek een eenheid vormen. Jurylid Angelique Hees: ,,Je vertelt eigenlijk als individu of in teamverband met je lichaam en de bâton een verhaal en dat is altijd weer een uitdaging.’’

Marit (9) en Isa (10) zijn nog maar pas begonnen met de sport, maar het twirlen heeft hen in z’n greep. Als lid van twirlvereniging OEV (Orde, Eendracht en Vreugde) oefenen ze elke week in Millingen aan den Rijn en wonnen daar dit jaar al de eerste prijs in de klasse Jeugd 2.