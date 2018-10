Opa Ruud (65) de beste voorlezer van Elburg

Voorlezen van kinderen kan niet alleen door ouders, maar ook door bijvoorbeeld opa’s en oma’s. Juist daarom was in Elburg woensdagmorgen het EK voorlezen door grootouders.

Het is een mooi gezicht. Zo’n 150, misschien wel 200, kinderen die veelal geduldig en braaf zitten te luisteren naar de vier deelnemers van het Elburgse kampioenschap voorlezen door grootouders. Nadat iedere opa en oma zijn zegje heeft gedaan in de theaterzaal van ’t Huiken, komen de leerlingen met tips en tops. ,,Het boek is leerzaam”, zegt één van de kinderen. En een ander, wat kritischer: ,,Ze moet wat meer in de zaal kijken.”

Op de Admiraal van Kinsbergenschool in Elburg is al een aantal jaren een kampioenschap voorlezen tussen grootouders. ,,En dat is hartstikke leuk om te doen. Voor het eerst is nu het Elburg-breed, zeg maar. Met meer deelnemende scholen”, zegt directrice Els Baauw.

Trots

Vier basisscholen uit Elburg zijn deze morgen aanwezig, met ieder een eigen kampioen. Naast de Van Kinsbergenschool is dat De Borchstee, Het Octaaf en De Wildemaet. Twee opa’s en eenzelfde aantal oma’s lezen voor, terwijl de kinderen en een jury toehoren. Uiteindelijk wordt opa Ruud Wijnne als winnaar gekozen en mag hij onder meer een beker als prijs in ontvangst nemen. Zijn aanwezige kleinkinderen Veerle en Maurits zijn dolblij en vliegen hem direct na de uitslag om de nek, glimmend van trots.

,,Het is vooral het verhaal van de schrijver proberen over te brengen”, zegt winnaar Wijnne na afloop. Hij heeft voorgelezen uit het boek De veer van Veerle, verwijzend naar de naam van zijn kleindochter. ,,Ik lees wel vaker voor, ik kom een beetje uit een leestraditie. En ik heb ook in het onderwijs gewerkt. Het is dus voor mij meer een gewoonte, ik ben gewend mij te richten op de jeugd.”

Ervaring

Dat het EK voorlezen juist tijdens de Kinderboekenweek wordt georganiseerd, is natuurlijk geen toeval. ,,Het belang van voorlezen is enorm. Ouders hebben het vaak druk, dus opa’s en oma’s kunnen het ook doen. Dat laten we hier nu zien. Zij hebben ook de ervaring”, zegt Karin Wolf, educatiespecialist bij de bibliotheek.

Leerlingen uit alleen de groepen 5/6 of 4/5 zijn aanwezig als publiek deze morgen. Ook dat is een bewuste keuze. ,,Dan hebben ze net leren lezen en dan wordt leesplezier heel belangrijk. Het is bekend dat op die leeftijd veel voorlezen belangrijk is”, aldus Wolf.

Leesplezier

Directrice van de Van Kinsbergenschool, Els Baauw is blij met de samenwerking met de bibliotheek rondom het evenement. Beide organisaties hebben het over een gedeeld belang; kinderen ontwikkelen in hun taal en het leesplezier vergroten.