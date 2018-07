Opbrengst Samenloop voor Hoop in Elburg is 'fantastisch'

Deze 'samenloop', ontstaan in Amerika, is een sponsorloop die 24 uur duurt. De Elburger versie vond plaats op het Burgemeester Bode sportpark en begon vrijdag om 15.45 uur. Bijna 500 lopers verspreid over 25 teams - niet alleen uit Elburg, ook uit de omgeving - hebben meegedaan. Tijdens de loop was er van alles te beleven op het sportpark, zoals optredens van bandjes en koren, workshops en demonstraties. Ook verzorgden de deelnemende teams een braderie.