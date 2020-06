Ophef over stripje waarin SGP Elburg de holocaust aanhaalt, betrokkenen door het stof: ‘Dit is oprecht fout’

Dirk Bok werd begin dit jaar beëdigd als raadslid van de SGP in Elburg. Vanwege een hartinfarct is hij momenteel echter niet actief in de politieke arena, waar de voorbije weken heftig gediscussieerd werd over onder meer de koopzondag in de Vesting. Met een column op de site van SGP Elburg wilde Bok vanaf de zijlijn toch een duit in het zakje doen. Maar de strip die hij er bij plaatste, schoot bij velen in het verkeerde keelgat.