Organisatie zet ‘diepbedroefd en met pijn in het hart’ streep door Sinterklaasintocht Elburg

,,Het organiseren van dit evenement in een anderhalvemetermaatschappij is niet haalbaar’’, weet Zwart. ,,De volle straten en duizenden mensen op de kade en langs de route, dat kan in deze tijd gewoon niet.’’ Bij de intocht zijn jaarlijks zo’n tweehonderd Pieten betrokken. Er komen duizenden bezoekers op af.

Enige juiste besluit

,,We zijn diepbedroefd over het niet doorgaan’’, zegt medeorganisator Caroline van Kranen, ,,maar we weten ook dat dit het enige juiste besluit is dat we hebben kunnen nemen. Volgend jaar hopen we er weer een superfeest van te kunnen maken.’’ Het is nu echter nog te vroeg om te kunnen zeggen of het er op 13 november 2021 wel van gaat komen.