Orgelmuseum Elburg dupe van opmerkelijke diefstal: ‘De moertjes lagen nog op de grond’

Elburg wil toeristen volgen via hun mobieltjes en met camera’s: ‘Uitlezen telefoonge­ge­vens zeer discutabel’

Elburg is van plan met camerabeelden en locaties van mobiele telefoons toeristen in en om de Vesting in de gaten te houden. De resultaten worden gebruikt om vast te stellen hoe druk het in de zomer is op de Havenkade. Twee privacyexperts kraken het plan.