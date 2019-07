Ouders Elburgse Joas geven Passend Onderwijs Pluim aan basisschool de Borchstee

Het echtpaar Boerendans wilde hun zoon Joas toen hij leerplichtig werd graag naar een reguliere basisschool sturen. Daar kan hij zich optrekken aan de rest, met als uitgangspunt dat Joas happy blijft. De Borchstee is een perfecte match, zegt het echtpaar. Walter: ,,Nog voordat wij besloten voor welke school we wilden gaan voor onze Joas, had de Borschstee zich al ingeschreven voor bepaalde cursussen om Joas ‘binnen te halen’. Vanaf het moment van inschrijving, hebben we er geen moment spijt van gehad. De zorg die Joas krijgt, het onderwijs, hoe happy hij is. Daar zijn we super blij mee, we hadden het niet beter kunnen treffen.’’