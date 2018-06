Ouderwets Hollands, maar niet modern genoeg: het Havendijkje in Elburg. Wat nu?

Veel Hollandser dan aan het Havendijkje in Elburg kan je haast niet wonen. De huizen zijn gebouwd op de dijk die de inwoners van de vestingstad vroeger beschermde tegen het wassende water van de Zuiderzee. Die dijk is een nog altijd functionele waterkering. Maar wel één die niet meer voldoet aan de wensen van de moderne dag.

Waterschap Vallei en Veluwe kwam onlangs tot die conclusie, nadat de Noordelijke Randmeerdijken aan een inspectie waren onderworpen. Henk Bos, die op het Havendijkje woont, weet nog goed hoe ze met drones overvlogen om alles in kaart te brengen. Van de 1,3 kilometer die aan dijk moet worden aangepakt, is de 150 meter Havendijkje het meest bijzonder, omdat er dus woningen op staan.

Woordvoerder Eric Keizer van Waterschap Vallei en Veluwe denkt dat de Elburgers zeker overlast gaan ervaren als het zover komt dat de keermuur in de dijk wordt aangepakt. Maar zover is het nog niet. Het komende jaar worden alle opties tegen het licht gehouden. ,,Het kan ook zo zijn dat er elders een oplossing wordt gevonden, bijvoorbeeld aan de andere kant van de dijk", zegt Keizer. Erg waarschijnlijk lijkt dat overigens niet, want daar ligt de haven van Elburg.

Prachtige ligging

De huizen op (het) Havendijkje liggen prachtig. Vanuit de woonkamer kijk je zo de haven in. En aan de achterkant is er zicht op de monumentale Vesting. De tuinen liggen echter anderhalve meter lager dan de achterdeur. En een strookje openbare weg scheidt de huizen van de tuinen.

Bos is hier geboren en drie jaar terug kon hij zijn ouderlijk huis (terug)kopen. Hij verwacht niet dat hun tuin op de schop moet, want een paar jaar geleden is volgens hem nog een nieuwe keerwand geplaatst. ,,Beton in een L-vorm. Doordat er zoveel zand op ligt, kan deze niet kantelen." Iets verderop staan wel wat muurtjes scheef, wijst hij aan.

Ook Karel van Spankeren maakt zich er niet druk om. Logisch, want bij zijn huis hoort geen tuin. ,,Dat is met de verkaveling vroeger zo gegaan. De een heeft wel een stukje tuin, de ander niet." Erg vindt hij dat overigens niet: scheelt mooi onderhoud en op de stoep kan hij ook prima zitten.

Afbreken

Monique Meurs woont weer een deur verderop. Een paar jaar geleden hebben zij en haar man een flinke schuur laten bouwen, tegen de keermuur aan. ,,Ik kan me niet voorstellen dat ze gaan vragen of we die willen afbreken", reageert ze. ,,Het waterschap wil met ons in gesprek. Dat wachten we maar af. Ik ben benieuwd waar ze mee komen."